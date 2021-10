A la Une .. Patrick Montel met La Réunion en lèr

Le journaliste sportif qui a officié pendant de longues années sur France Télévisions sera bientôt à La Réunion. Patrick Montel a été invité par RER à participer à la couverture médiatique du Grand Raid. Avant de venir, le journaliste a répondu à une interview dans le magazine "Notre Temps". Par NP - Publié le Lundi 11 Octobre 2021 à 14:39









"Ce lieu de démesure nourrit l'imaginaire et l'esprit d'aventure", explique Patrick Montel en parlant de La Réunion. L'article fait le tour non exhaustif des lieux à visiter à La Réunion, du piton Maïdo, au Musée de Villèle, en passant par l'Entre-Deux ou encore Piton Sainte-Rose. Patrick Montel a répondu aux questions de Frédérique Odasso pour le magazine "Notre Temps". Il y a évoqué la passion de la course à pied. Le journaliste sportif sera d'ailleurs à La Réunion suite à l'invitation de Radio Est Réunion pour couvrir sur les ondes l'avancée des 4 courses du Grand Raid . Le spécialiste de l'athlétisme dont la voix a fait vibrer les Français durant tous les grands événements comme les Jeux olympiques pendant de très nombreuses années viendra sur notre île pour la Diagonale des Fous."Ce lieu de démesure nourrit l'imaginaire et l'esprit d'aventure", explique Patrick Montel en parlant de La Réunion. L'article fait le tour non exhaustif des lieux à visiter à La Réunion, du piton Maïdo, au Musée de Villèle, en passant par l'Entre-Deux ou encore Piton Sainte-Rose.