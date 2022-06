Législatives

Patrick Lebreton reproche à David Lorion des propos "calomnieux et diffamatoires"

Alors que le candidat David Lorion a "laissé planer le doute sur la sincérité des résultats sur Saint-Joseph", où Emeline K/Bidi est arrivée en tête avec 5.000 voix d'avance, Patrick Lebreton estime qu'il s'agit là d'"une grave accusation". Le maire de Saint-Joseph indique réfléchir aux suites à donner à ces propos.

Par N.P - Publié le Lundi 13 Juin 2022 à 14:51

Le communiqué de Patrick Lebreton :



Le député sortant de la 4ème circonscription perd ses nerfs devant les résultats du 1er tour des législatives.



En ballotage défavorable, il ose laisser planer le doute sur la sincérité des résultats sur Saint-Joseph qui a placé ce dimanche Emeline K/Bidi en tête avec plus de 5.000 voix d’avance.



Faut-il rappeler à ce candidat mauvais perdant qu’il n’avait guère fait mieux (il fait pratiquement le même score) en 2017 face à Virgine Gobalou à Saint-Joseph qui avait totalisé 7.214 voix contre 1.616 voix pour lui (soit 12,2 % des suffrages).



Au delà de ce rappel, il est consternant et honteux de voir derrière quels arguments se réfugie le député sortant pour justifier son score sur Saint-Joseph, lui qui a été un député fantôme durant toute sa mandature.



C’est également un manque flagrant de respect envers toutes les électrices et tous électeurs Saint-Josephois.e.s qui se sont rendus aux urnes ce dimanche, faisant de Saint-Joseph une des communes ayant le plus voté dans un océan d’abstention.



Enfin, en tant que maire, garant de l’organisation et de la bonne tenue des élections, c’est une grave accusation que je ne peux laisser sans réponse.



Aussi, j’étudie avec mes conseils les suites à donner à ces déclarations calomnieuses et diffamatoires.



Patrick Lebreton

Maire de Saint-Joseph