Patrick Lebreton propose "l’analyse de la situation locale, puis une adaptation des solution"

Ce que je retiens de l’intervention du premier ministre c’est que « nous devons désormais vivre avec le virus ».



Si dans l’Hexagone on dénombre déjà plus de 23 000 décès, chez nous, nous n’en comptons heureusement aucun ; aussi nous devons tout faire pour ne pas avoir, demain, à nous résigner à mourir du coronavirus à La Réunion.



Aussi, face à son tryptique « vivre avec le virus, agir progressivement, adapter localement », je propose d’abord « l’analyse de la situation locale, puis une adaptation des solutions, pour une action progressive en direction de notre population ». Car, ici, nous entrons dans l’hiver austral, période propice à la propagation des virus tels que la grippe, la dengue et peut-être à nouveau le Covid 19, contrairement à l’Hexagone.



Sur l’école, l’obsession des décideurs nationaux à vouloir, coûte que coûte, une reprise précipitée des cours en salle de classe, reste incompréhensible.



Patrick LEBRETON, Maire de Saint-Joseph