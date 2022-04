Politique Patrick Lebreton pointe le risque élevé "de voir un parti xénophobe s’emparer du pouvoir"

Par N.P - Publié le Lundi 11 Avril 2022 à 18:00

Le communiqué :



Les résultats nationaux du 1er tour de l’élection présidentielle 2022 ont qualifié Emmanuel Macron et Marine Le Pen pour le 2d tour.



Encore une fois, comme en 2017, nous nous retrouvons dans la même configuration avec un risque plus élevé de voir un parti xénophobe s’emparer du pouvoir. Notre histoire réunionnaise et notre identité se sont fondées sur le multiculturalisme et la tolérance quelles que soient nos origines.



Ce dimanche 10 avril, la population Réunionnaise a largement choisi la candidature de Jean-Luc Mélenchon, avec plus de 40 % des votes. Dans la logique de cette expression collective, j’appelle donc les Réunionnaises et les Réunionnais à refuser clairement l’option « Marine Le Pen » : pas une voix ne doit se reporter sur une candidate aux antipodes des valeurs humanistes et progressistes que nous portons et portées par le candidat de l’Union Populaire.



Cette élection a été aussi marquée par la pléthore de listes à gauche qui n’a eu pour effet que de diluer les voix. Certes, il s’agit d’une expression saine de notre démocratie. Mais pour 420.000 voix, elle prive le seul candidat de gauche en position de force, d’être qualifié pour le second tour !



Ce résultat doit nous interpeller. Il nous appartient désormais d’en tirer les conséquences dans la perspective des élections législatives à venir.



Saint-Joseph, le 11 avril 2022

Patrick Lebreton