A la Une . Patrick Lebreton parraine Jean-Luc Mélenchon et appelle à voter pour lui

Patrick Lebreton a parrainé hier Jean-Luc Mélenchon, qui a obtenu depuis ses 500 parrainages, et demande la mobilisation derrière lui afin de le porter au 2nd tour. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Vendredi 25 Février 2022 à 06:49

Le communiqué :



À l'occasion d'une rencontre avec ses militants ce mercredi soir, Patrick LEBRETON a donné le ton en invitant largement à se ranger "Toutes et Tous derrière Jean-Luc Mélenchon".



L'occasion pour lui de rappeler les propos de Ségolène Royal, prononcés il y a 7 jours de cela : "C'est le candidat de gauche qui a le programme le plus solide et c'est derrière lui que les électeurs de gauche devraient se rassembler"



Puis de confirmer :

"Je partage totalement cette opinion. Il faut se mobiliser autour du seul candidat de gauche avec un vrai programme répondant aux valeurs de gauche, en situation de peser au 1er tour et ainsi d'envisager sérieusement la qualification pour le 2nd tour de l'élection présidentielle.

Pour cela, Inelda Baussillon, Axel Vienne, Harry Mussard et moi-même avons décidé de soutenir Jean-Luc Melenchon.

Avec les militants, nous avons signé, hier soir, nos formulaires respectifs de parrainage...

... Pour Jean-Luc MÉLENCHON,

... Pour L'UNION POPULAIRE.

#JLM2022"



