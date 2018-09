A la Une . Patrick Lebreton flingue le soutien du PS à Pierrick Robert

Le maire de Saint-Joseph n'apprécie vraiment pas l'attitude du Parti socialiste de La Réunion et il le fait savoir de façon cinglante. Le soutien apporté à Pierrick Robert par la Fédération Socialiste de La Réunion il y a quelques heures fait sortir Patrick Lebreton de ses gonds. Rappelons que la Fédération du PS local a appelé, ce jour, les électeurs socialistes de la 7ème circonscription à voter pour Pierrick Robert. La publication de Patrick Lebreton sur sa page officielle :



"Législative partielle : plus c'est gros, plus ça passe ?



Le parti "socialiste" appelle à voter pour le candidat LPA, car il serait, je cite, le candidat qui à partir d'aujourd'hui "s'opposera à la politique de Macron".



Sérieusement ?



Faut-il rappeler que le maire de Saint-Denis se dit dans la presse "fier d'être macroniste" ?

Que les deux députées sortantes du chef-lieu avaient soutenu le candidat Macron à la présidentielle ?

Que le visage du président élu se trouvait sur leurs affiches de campagne lors de la dernière législative ?

Que la fédération locale du PS a fait élire un sénateur inscrit dans le groupe de la majorité présidentielle ?



Faut-il rappeler que le député LPA a voté TOUTES les lois Macron et donc la baisse de l'aide au logement pour les étudiants, la baisse pour les familles de l'Aide Personnalisée au Logement, la baisse des ressources pour les personnes âgées...



Et faut-il rappeler, enfin, que le maire de Saint-Leu et le maire de Saint-Denis ont brillé par leur absence lors de la mobilisation des maires réunionnais pour la défense des contrats aidés ?



Alors, plus c'est gros, plus ça passe ? Je n'en suis pas certain. Les Réunionnais n'ont pas perdu la mémoire. Je veux aussi rappeler que si l'on s'engage en politique, c'est pour défendre la population, aider les plus fragiles, et non pour protéger des intérêts familiaux. Qui plus est au prix de mensonges et de retournements de vestes..."

