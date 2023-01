A la Une . Patrick Lebreton fait le bilan de 2022 et présente les projets de l’année

Le maire de Saint-Joseph a présenté ses vœux à la presse ce jeudi et en a profité pour faire un point sur les projets réalisés l’année passée et sur ceux qui doivent sortir de terre en 2023. Pour l’édile, le mot d’ordre tient en trois lettres : SNP pour Servir Notre Population Par Gaëtan Dumuids - Publié le Jeudi 26 Janvier 2023 à 16:38

Comme pour l’ensemble du territoire national, Saint-Joseph a été marqué par la reprise post-covid en 2022. Le maire rappelle que cette année 2023 va marquer la deuxième partie de son mandat où les projets lancés vont voir le jour. Malgré le retard dû à la crise sanitaire, certains ont pu voir le jour.



La commune a pu mener à bien plusieurs projets structurants comme la place François Mitterand ou 30 opérations d’aménagements de voirie dans le cadre des opérations Arrang Nout Kartié (ANK). La ville devrait d’ailleurs passer le cap des 100 km de routes aménagées cette année.



L’autre grand chantier démarré en 2021 est l’endiguement de la Rivière des Remparts. Ces travaux de sécurisation des berges seront le point névralgique pour offrir à Saint-Joseph un nouveau centre-ville. Ce dernier sera agrandi et appelé le Ring.



La jeunesse a également été mise à l’honneur pour avec un Plan d’éducation populaire et solidaire. Un bassin d’apprentissage de natation a vu le jour à Jean-Petit, le premier des trois prévus. Les séniors ne sont pas oubliés avec la résidence pour personnes âgées (RPA) Chane Kam Shu qui compte 61 logements. Il s’agit de la 11e livrée depuis 2001. La maison de la retraite a été inaugurée afin d’accompagner les Saint-Josephois dans les démarches administratives.

Les projets à venir



2023 aura également son lot de projets qui arriveront à terme. C’est le cas de l’opération Christian Duchemann, une RPA de 23 logements et 27 logements de Maisons de ville qui sortira de terre au 3e trimestre 2023.



Le programme ANK va se poursuivre avec les travaux d’aménagement de l’allée des Pétrels à Manapany-les-Bains pour relier l’impasse des Pipengayes au boulevard de l’Océan. Le chemin de la Croizure à Grand Coude va également avoir droit à un rafraîchissement, tandis que les travaux du pont de la piscine, en bas de l’actuel radier, vont débuter Ce sont surtout les travaux d’aménagement de la rue du général de Gaulle qui va offrir un nouveau visage au centre-ville.



L’année verra également le démarrage ou la livraison de plusieurs chantiers. C’est le cas de la réhabilitation de l’ancienne décharge de la Caverne des Hirondelles.Les travaux de reconversion de l’ancien marché couvert en espace à vocation économique et commercial vont débuter.



La ville va mettre en place un système de gestion intelligente du stationnement. Il s’agit de panneaux de jalonnement couplés à une application mobile concernant 500 places de parking. La ZAC les Terrass va poursuivre son agrandissement, tandis qu’une opération de logement locatif intermédiaire va débuter au niveau de la place François Mitterand.



Démarrée en 2021, la prime pour les agents communaux va rentrer dans son plein exercice cette année pour une grande partie du personnel communal. Les agents non titulaires dont les revenus sont les plus bas vont toucher cette prime de 1200 euros, répartis en deux versements (juin et décembre). Elle concerne 526 agents pour un budget annuel d’un million d’euros.



