Patrick Lebreton élu président de l'Ile de La Réunion Tourisme

A la suite des récentes élections régionales, une assemblée générale de l’Île de La Réunion Tourisme (IRT) s’est tenue ce jeudi en vue de renouveler les membres du conseil d’administration, nommer les membres du bureau de l’association et élire son nouveau président. Par LG - Publié le Jeudi 2 Septembre 2021 à 18:52

A l’issue de l’assemblée générale de ce jeudi 2 septembre, Patrick Lebreton, 1er vice président de la Région Réunion en charge des affaires générales, des finances et de l’économie, a été élu président de l’Ile de La Réunion Tourisme. Il succède ainsi à Stéphane Fouassin en mandat depuis avril 2016.



"C’est avec confiance et détermination que je prends ces nouvelles fonctions au sein de l’Ile de la Réunion Tourisme, et auprès de ses administrateurs, ses partenaires et collaborateurs. Je mettrai toute mon énergie à défendre ce secteur sinistré depuis près de deux ans et qui pèse tant dans l’économie réunionnaise. C’est ensemble que nous repenserons le tourisme de demain à La Réunion sous l’angle de la diversification et de la différenciation. L’innovation et le tourisme durable seront au cœur de notre action", commente Patrick Lebreton à l'issue du conseil d'administration.



Aux côtés de Patrick Lebreton, le nouveau bureau de l’Ile de la Réunion Tourisme se compose de :

Patrick SERVEAUX, 1er vice-président

Pascal PLANTE, 2nd vice-président

Agnès LAVAUD, 3ème vice-présidente

Sonia PELLEGRINI, 4ème vice-présidente

Amandine RAMAYE, 5ème vice-présidente

Azeddine BOUALI, 6ème vice-président

Emmanuel SERAPHIN, secrétaire

Marie-Claude LAW YAT, secrétaire adjointe

Nadine GIRONCEL DAMOUR, trésorière

Régis RAMSAMY, trésorier adjoint

Jules PERREAU, membre

Willy ETHEVE, membre

Zakaria OMARJEE, membre

Jean-Marc GRAZZINI, membre

Bruno DOMEN, membre