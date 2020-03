Municipales 2020 Patrick Lebreton dépose une plainte pour menaces de mort



Je vous informe que ce mercredi 18 mars, j’ai déposé plainte auprès de la gendarmerie de Saint-Joseph pour menace de mort à mon encontre, en tant que Maire, dépositaire de l’autorité publique.



En effet, une personne bien identifiée a, à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, clairement exprimé sa volonté d’attenter à ma vie. Cette menace de mort intervient à la suite d’une campagne au climat délétère et malsain organisé notamment par des proches du candidat arrivé en deuxième position. L’auteur de ces menaces est un proche sympathisant de celui-ci. Il s’avère d’ailleurs que l’entourage de ce même candidat a abusé de pseudonymes et de faux profils sur les réseaux sociaux durant toute cette campagne afin de propager des messages de haine ; certains messages avec ma photo en fond souhaitant même ma mort par le Coronavirus.



Tout cela a été perpétré sans même soulever la moindre réprobation dudit candidat, ce qui doit interroger toutes celles et tous ceux qui sont attachés aux Valeurs Républicaines et à la Démocratie à Saint-Joseph.



Pour ma part, j’ai signalé tous ces faits lors de mon dépôt de plainte à la Gendarmerie de Saint-Joseph ainsi qu’à Mme La Procureure de Saint-Pierre :



• pour que l’auteur de ces menaces soit mis hors d’état de nuire,

• et pour démasquer tous ceux qui, derrière l’anonymat des réseaux sociaux, ont entretenu ce climat et ont encouragé ce genre d’individu à menacer mon intégrité physique.



Je tiens à faire savoir à tous les Saint-Joséphois qu'aucune menace ou intimidation ne m'empêchera d'assurer pleinement mes missions de Maire... Missions qu'ils m'ont, dans leur grande majorité, confiées à l'issue du suffrage exprimé dimanche dernier. Communiqué du maire de Saint-Joseph Patrick Lebreton, qui fait part de son dépôt de plainte pour menaces de mort auprès de la gendarmerie de la commune. "Cette menace de mort intervient à la suite d'une campagne au climat délétère et malsain organisé notamment par des proches du candidat arrivé en deuxième position", assure l'édile saint-joséphois, réélu dimanche dès le premier tour. Ambiance....







