A la Une . Patrick Lebreton dénonce un passage "en misouk" d'Elisabeth Borne à Saint-Joseph

Le maire de Saint-Joseph, vice-président de la Région et figure de proue de la Gauche sudiste, s'insurge après la venue de la Première ministre en catimini sur sa commune ce vendredi matin. Voici son communiqué : Par NP - Publié le Vendredi 12 Mai 2023 à 13:38

Elisabeth Borne est venue "en misouk" (en catimini) au marché de Saint-Joseph, ce vendredi 12 mai 2023 vers 11h30. J’ai été mis devant le fait accompli à la toute dernière minute, alors que je me trouvais à la Région Réunion, à l’autre bout de l’île, dans le cadre de mes fonctions de 1er vice-président.



Cette incursion n’est destinée qu’à faire de l’image auprès des médias nationaux. Cette attitude va totalement à l’encontre de l’idée républicaine que je me fais d’une visite ministérielle, a fortiori d’une Première Ministre.



Encore une fois, je constate que les actes ne sont pas conformes aux discours de l’exécutif qui la veille encore, suite à la démission d’un maire, avait déclaré vouloir être plus proche, plus à la l’écoute, plus respectueux des élus locaux.



Décidément ce gouvernement persiste dans son mépris vis à vis des Élus de la République.