Patrick Lebreton : "Saint-Joseph est la commune où l’on a le plus voté à la Réunion"

Ces élections européennes du 26 mai 2019 ont été marquées par un vote sanction à l’égard du Président de la République. En effet, en montant personnellement au créneau dans les derniers jours de campagne, il n’a fait qu’attiser la colère des Françaises et des Français, victimes de sa politique injuste. En réponse, ils ont fait le choix de l’extrême. Cette sanction a encore été plus sévère à la Réunion et notamment à Saint-Joseph, où 95 % des électeurs ont rejeté sa politique.



Avec près de 41 % de participation, Saint-Joseph est la commune où l’on a le plus voté à la Réunion. Je tiens à féliciter tous les Saint-Joséphois qui se sont déplacés jusqu’aux urnes pour effectuer leur devoir de citoyen, et ce, le jour même de la fête des mères. La liste de Benoit Hamon que j’ai soutenue, par fidélité et cohérence, a obtenu 3,69 % au niveau national et réalise 21,62 % à Saint-Joseph. Je remercie les électeurs qui ont fait le choix de la liste de la justice sociale. Je note également avec intérêt que l’ensemble des forces de progrès sur la commune totalise plus de 51 % des suffrages.



Devant cette situation inédite, il est plus que jamais nécessaire que les forces de gauche et de progrès se retrouvent pour bâtir une alternative face à ce dilemme imposé Macron / Le Pen.