Municipales 2020 Patrick Lebreton : "La population Saint-Joséphoise a validé mon bilan et celui de mon équipe" Patrick Lebreton (élu dès le premier tour avec 65,47% des voix) rempile pour un quatrième mandat à la tête de la mairie de St-Joseph. Le maire se félicite dans un communiqué de la mobilisation de la population et affirme : "Elle a également adhéré à notre projet avec une nouvelle équipe pour la mandature à venir".

Aujourd’hui les Saint-Joséphois ont parlé :



11 552 électeurs (soit 65,47 % des suffrages) se sont exprimés en faveur de la liste Saint-Joseph UNI.



Je remercie l’ensemble de ces électeurs qui nous ont accordé leur confiance.

Malgré l’abstention liée au covid-19 (59,79 % de participation) qui a fait reculer la participation de 17 points par rapport à 2014, Saint-Joseph résiste mieux que la moyenne départementale.



Les Saint-Joséphois se sont mobilisés.



Dans ce contexte, l’opposition perd 3 400 voix passant de 9 400 en 2014 à 6 000 en 2020 qui se sont reportées sur ma liste : l’appel à l’union de tous les Saint-Joséphois que j’ai lancé a donc bien été entendu.



La population Saint-Joséphoise a validé mon bilan et celui de mon équipe. Elle a également adhéré à notre projet avec une nouvelle équipe pour la mandature à venir.



C’est avec une large majorité que les Saint-Joséphois nous ont accordé leur confiance pour poursuivre le travail entamé, construire le nouveau Saint-Joseph et l’inscrire durablement dans la nouvelle intercommunalité qui devra se dessiner au lendemain de ces élections.



