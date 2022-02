A la Une . Patrick Lebreton : "À situation plombée, on va amener un plan B"

Après la présentation des orientations budgétaires de la Région faite par la majorité ce mercredi, le vice-président de la Région en charge des finances, Patrick Lebreton, reconnaît que la mise en route du plan de mandature va s’annoncer un peu plus compliqué que prévu en raison de finances "particulièrement plombées".



"Aujourd'hui oui, on travaille à regarder qu'est-ce qui pourra être des priorités : il faut que nou néna dans les caisses pour pouvoir dépenser", martèle le M. Finances de la collectivité. Malgré un contexte compliqué, cela n'empêchera pas la majorité de dérouler son programme, assure Patrick Lebreton, avec le sens de la formule : "À situation plombée, on va amener sur le plan financier un plan B". Par Samuel Irlepenne - Publié le Mercredi 9 Février 2022 à 18:17





Samuel Irlepenne Travaille depuis 2012 à Zinfos974 où je couvre les rubriques politique et société. Lecteur... En savoir plus sur cet auteur