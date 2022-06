Communiqué Patrick Karam démissionne du CREFOM et quitte la présidence d'honneur

Expliquant ne plus se reconnaître dans la direction prise par le CREFOM, Patrick Karam annonce sa démission. Patrick Karam quitte le CREFOM. "L'échec à rassembler l'ensemble des ultramarins et les prises de position en désaccord avec l'esprit qui animait les centaines de présidents d'associations, d'élus, de personnalités et de militants qui ont participé à la création du Conseil Représentatif des Français d'Outre-mer ne me laissent pas d'autre choix que de démissionner du CREFOM et d'en quitter la présidence d'honneur", résume-t-il dans le mail annonçant la nouvelle. Une position qu'il a expliquée dans le courrier envoyé au président du CREFOM, Daniel Dalin. Par N.P - Publié le Jeudi 16 Juin 2022 à 14:08