Patrick Dalleau relance la campagne à St-Benoit

Le candidat de la liste "Saint-Benoit Dan’Coeur" a relancé les débats dans une commune où l’activité politique est en ébullition ces dernières semaines. Il appelle à un rassemblement derrière lui. Ils sont toujours 5 en lice à vouloir reprendre le fauteuil de maire laissé par Jean-Claude Fruteau à Herwine Boyer-Pitou. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Dimanche 24 Mai 2020 à 08:56 | Lu 312 fois

Un mois de campagne pour un second tour, c’est inédit. Après deux mois de pause, de nombreux candidats éliminés ou en ballottage défavorable se sont demandé qui soutenir. À St-Benoit, où 5 candidats sont toujours qualifiés pour le second tour, les cartes sont d’autant plus brouillées. C’est donc Patrick Dalleau qui s’est décidé à jouer son pion en premier.



Le candidat de la liste Saint-Benoit Dan’Coeur appelle à un rassemblement derrière lui. "Parce qu’il faut redonner à notre commune sa place de capitale de l’Est, et à nos concitoyens la fierté d’être bénédictins, j’invite les hommes, les femmes et les partis de tous horizons, à me rejoindre pour agir dans l’intérêt de Saint-Benoît", déclare-t-il dans son communiqué.



Pour appuyer sa demande, Patrick Dalleau affirme que le "Le 28 juin prochain, ce n’est pas une femme, un homme, ou un parti, mais c’est Saint-Benoît qui doit gagner. Pour cela, à l’image de la Réunion et des Réunionnais, montrons que dans le respect de la diversité nous sommes capables de nous unir, non pas pour faire de la politique politicienne, mais pour réaliser un beau et véritable projet dédié au développement de Saint-Benoît".



Arrivé 3e sur 5, le candidat marqué à droite n’est dans une situation favorable. Avec 15,60% des suffrages exprimés, il arrive derrière Sabrina Ramin (19,64%) de la même tendance politique. Difficile d’imaginer la candidate se ranger derrière lui. Valérie Payet, arrivée cinquième, avait annoncé son souhait de se maintenir. Si tel était toujours le cas, la réserve de voix serait toujours plus mince.



C’est donc vers les candidats éliminés que la perche est tendue. Restent également les abstentionnistes à convaincre. Et pour ça, mieux vaut ne pas perdre une minute.



