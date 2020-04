Patrick Dalleau invite les conseils municipaux à augmenter les subventions des associations

Patrick DALLEAU souligne le rôle crucial de L’Etat, des collectivités territoriales et des associations qui sont en première ligne pour agir contre la crise sanitaire que nous traversons.



Le candidat aux municipales sollicite les maires et notamment celui de Saint-Benoît à faire rapidement usage des ordonnances prises par le Conseil des ministres du 25 mars dernier. En effet, les dispositions du Gouvernement permettent aux collectivités de continuer à apporter leur soutien, non seulement aux entreprises, mais particulièrement au secteur associatif. Patrick DALLEAU met en exergue le rôle primordial de ces dernières durant cette période difficile, qui plus est pour les personnes vulnérables.



Patrick DALLEAU souligne que l’ordonnance sur « les mesures de continuité budgétaire, financière et fiscale des collectivités territoriales et des établissements publics locaux » apporte une grande souplesse budgétaire concernant notamment :



- L’augmentation du plafond des dépenses imprévues à 15 % (contre 7,5 % à 2 % aujourd’hui) des dépenses prévisionnelles de chaque section ;

- Et la facilitation des mouvements entre chapitres, sur décision de l’exécutif, et dans la limite de 15% des dépenses de chaque section.



Selon Patrick DALLEAU, cette agilité budgétaire entérinée par la loi, et enrichie par l’ordonnance, permet dès à présent aux maires et aux intercommunalités de verser des financements supplémentaires aux associations, et ce, dans le but de répondre aux demandes d’aides individuelles croissantes auxquelles elles doivent seules faire face aujourd’hui... et il est urgent d’agir !