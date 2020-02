Politique Patrick Dalleau inaugure son local de campagne à St-Benoit





Lors des différents échanges avec les militants présents, Patrick Dalleau a rappelé "le plaisir qu’il partage quotidiennement à travailler avec eux et au plus près des Bénédictins". Il en a profité pour développer une partie de son programme, et notamment le volet proximité, dont vous retrouverez les grandes lignes dans le communiqué ci dessous:

1. CRÉER PLUS DE PROXIMITE ET PLUS D’EMPLOIS POUR REDUIRE LA PAUVRETE



Remettre la famille et les personnes vulnérables au cœur de notre politique d'insertion sociale :

- En développant les services de proximité destinés aux plus vulnérables (1 lieu d'accueil et d'échange par quartier, accompagnement et suivi...)

- En développant l'employabilité des personnes éloignées de l'emploi (guichet unique d’enregistrement, parcours de formations...)

- En améliorant les conditions et la qualité de vie des bénédictines et des bénédictins (Diminution du taux d'habitat insalubre, augmentation des points ventes de produits alimentaires solidaires...) Développer une économie sociale et solidaire pour favoriser l'insertion et combattre le chômage et la pauvreté :

- En favorisant les initiatives sociales et solidaires (Augmentation du nb d'entreprises sociales et solidaires mobilisant des compétences territoriales, recherche de financements...)

- En mobilisant les compétences des habitants en fonction des besoins spécifiques aux quartiers Renforcer le lien entre l'agriculture, le tourisme et l'emploi local :

- En favorisant les rencontres entre agriculteurs et personnes à la recherche d'un emploi (Augmenter les formations et le nb d’emplois dans l'agriculture, l'agro tourisme et l'agro-alimentaire...)

- En générant de l'activité écotouristique sur la commune (Augmenter les formations et le nb d’emplois dans l’éco-tourisme...) Construire un plan d'insertion avec les entreprises en insérant des clauses dans les marchés :

- En encourageant les plans d'insertion économique au sein de la commune (Convention avec l'ensemble des MO publics intervenant sur la commune : Département, Région, Cirest, bailleurs, etc...)

- En mobilisant le tissu économique privé (Création d'un réseau partenarial privé intégrant le guichet unique d’enregistrement évoqué plus haut)



2. METTRE L'INNOVATION SOCIALE, LA SÉCURITÉ ET LA SANTÉ AU SERVICE DES PERSONNES LES PLUS VULNERABLES



Soutenir un programme de santé ambitieux pour une population plus créative et plus heureuse :



- En mettant en œuvre un contrat local de santé (diminution des addictions, de la précarité, des inégalités territoriales et sociales...)

- En sensibilisant toutes les classes de toutes les écoles au « bien manger » et à la prévention des maladies

- En disposant d'un programme de visites de tous les enfants de 3 ans (par le biais des PMI et de la médecine scolaire) Prévenir la dépendance et accompagner les familles et leurs aidants face au vieillissement de la population :

- En redynamisant le réseau associatif des PA (augmentation du nb d’adhérents et des actions menées en faveur des proches aidants : rencontres, informations, formations, associations...)

- En apportant à toutes les PA dépendantes une solution d'accompagnement (accompagnement des PA dépendantes à domicile ou en ESMS, création de structures de Répit)

- En disposant sur tous les quartiers d'un programme de prévention contre la dépendance des PA (mémoire, chutes, nourriture...) Partager et faire vivre les valeurs humaines et civiques indispensables à une éducation stable et durable :

- En disposant sur tous les quartiers de la commune d'un programme d'activités fondé sur l'éducation populaire (augmenter le nb d’actions et d’associations d’éducation populaire...)

- En sensibilisant les enfants au développement durable à travers des « classes vertes »

- En luttant contre le décrochage et en facilitant l'inclusion scolaire (favoriser la scolarisation des enfants porteurs de handicap et le développement des dispositifs RSMA, Académie des dalons...) Faire du sport un vecteur d'éducation et de santé en s'appuyant sur le monde associatif et les sports de nature :

- En aidant les enseignants et l'éducation nationale à mobiliser les moyens et l’ingénierie de l'USEP et des acteurs du monde sportif local

- En organisant des rencontres inter-quartiers ludiques et sportives dans le cadre des JO 2024 (Saint-Benoît = commune olympique ; rencontres inter quartiers ; initiations à la pratique de tous les sports)

- En créant un nouveau réseau de randonnées pédestres vers le cœur de Parc en y associant les potentialités agro-touristiques



Faire de la sécurité un droit pour toutes les bénédictines et pour tous les

bénédictins :

- En sécurisant les lieux sensibles (vidéo-surveillances des lieux sensibles : centre-ville, zones commerces, parcours de santé ; actions préventives contre la délinquance)

- En identifiant et en sécurisant tous les sites soumis aux aléas naturels et technologiques

- En mettant en place des patrouilles nocturnes privées en complément des services publics

- En luttant contre les violences familiales (création d’une structure de coordination ; réduction des violences familiales ; prise en charge des personnes victimes de violence : hébergement, accompagnement, suivi...) Faire de la culture un facteur de cohésion sociale :

- En redynamisant le service culturel (multiplier les actions culturelles ; créer une manifestation remarquée au niveau départemental)

- En rendant la culture accessible à tous et à tout âge (coordonner une pluralité d’acteurs au sein d’un même réseau)

- En réhabilitant le patrimoine culturel de Saint-Benoît

C’est ce samedi que le candidat de la tête de liste « Saint-Benoit Dan’Coeur », Patrick Dalleau, a officiellement inauguré son local de campagne situé dans la rue Amiral-Bouvet, en centre-ville de la cité bénédictine. Une inauguration faite en présence d’environ 200 personnes dans un lieu que le candidat souhaite être un "laboratoire de travail pour relever Saint-Benoit". Lors de son second meeting, prévu le vendredi 7 février à 19h à l’Auberge Créole (Sainte-Anne), Patrick Dalleau exposera la totalité de son programme électoral.Lors des différents échanges avec les militants présents, Patrick Dalleau a rappelé "le plaisir qu’il partage quotidiennement à travailler avec eux et au plus près des Bénédictins". Il en a profité pour développer une partie de son programme, et notamment le volet proximité, dont vous retrouverez les grandes lignes dans le communiqué ci dessous:

Nicolas Payet Lu 195 fois







Dans la même rubrique : < > Vanessa Miranville: "La Possession est une commune gérée de façon responsable" Alexandrine Araye (Parti Croire et Oser) pas candidate à Saint-Benoit