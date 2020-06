A la Une .. Patrick Dalleau fait le plein pour le second tour à Saint-Benoît

Patrick Dalleau, candidat à la mairie de Saint-Benoit, a enregistré sa nouvelle liste élargie en sous-préfecture. Avec trois listes qui se sont unies à la sienne, le candidat est en position de force avant le second tour. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 2 Juin 2020 à 18:39 | Lu 686 fois

La quinquangulaire n’aura finalement pas lieu à Saint-Benoit. Alors que 5 candidats pouvaient se maintenir au second tour, deux des qualifiés ont préféré se joindre à Patrick Dalleau, auquel il faut ajouter une troisième liste.



Au premier tour, Patrick Dalleau, candidat divers-droite, était arrivé troisième après Patrice Selly et Sabrina Ramin. Rassemblant 15,60% des suffrages, Patrick Dalleau pourra sûrement compter sur les 15,60% de Philippe Le Constant, les 11,94% de Valérie Payet-Gangnant et les 7,02% de Jean-Luc Julie. Une fusion qui risque de peser lourd au soir du 28 juin.



Le candidat ne cachait pas sa satisfaction aujourd’hui en officialisant cette nouvelle liste.



"Je remercie Valérie Payet-Gangnant, Jean-Luc Julie et Philippe Le Constant d’avoir répondu favorablement à mon appel du 24 mai dernier. Je le rappelle, je n’ai pas d’étiquette politique et cela me permet, plus facilement, de rassembler les sensibilités politiques des uns et des autres autour d’un projet commun. Si par leur soutien, les Républicains ont reconnu mes valeurs et mon projet comme étant importants pour l’avenir de Saint-Benoît, l’adhésion de Valérie Payet-Gangnant, Jean-Luc Julie et Philippe Le Constant renforce cette idée. Aujourd’hui, je mène une liste « métissée » qui, à l’image de la Réunion et des Réunionnais, travaillera main dans la main, dans l’intérêt de Saint-Benoît, des bénédictines et des bénédictins. J’unirai nos forces et je mettrai le meilleur de chacun de nous au service de la ville. Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts, ensemble nous gagnerons ce défi !", s'exclame le candidat.