Communiqué Patrick Dalleau : "La cantine gratuite et le bus gratuit, ce n'est pas pour demain ! Les électeurs bénédictins ont-ils été trompés ?"

Par Patrick DALLEAU - Publié le Mardi 7 Juillet 2020 à 14:08 | Lu 61 fois

« Selon les récentes déclarations de Monsieur SELLY, la cantine gratuite et le bus gratuit, ce n'est pas pour demain ! Et probablement pas pour les années à venir...



Lors de son conseil municipal d'installation samedi dernier, Monsieur SELLY, nouvellement élu maire de Saint-Benoît, paraît découvrir que la situation financière de la commune est catastrophique. Ainsi, il déclare qu'il ne sera pas en mesure de tenir ses promesses de campagne !



Pourtant, l’avis de la Chambre Régionale des Comptes, évoqué à plusieurs reprises pendant la campagne, a toujours été clair et désormais Monsieur SELLY feint de l'ignorer. La situation financière de Saint-Benoît ne peut pas être une surprise pour le nouveau maire. Il savait sciemment qu'il ne serait pas en mesure de tenir les engagements qu'il a formulés durant sa campagne ! Pour ma part, avec mon équipe, nous sommes fiers d’avoir proposé un programme ambitieux, réaliste et finançable, qui avait pour objectif de remettre Saint-Benoît sur les rails du développement.



Après avoir berné ces électeurs, Monsieur SELLY dévoile son jeu. Voilà comment on arrive, par de fausses promesses et des jeux de dupes, à être élu ; non pas dans l'intérêt des citoyens, mais seulement dans son intérêt personnel.

Et ce n'est pas fini !

Les conspirations semblent se poursuivre avec la CIREST. Lequel des pactes qu'il a conclus lors de sa campagne, Monsieur SELLY choisira-t-il d'honorer ? Aucun, puisque finalement il compte bien récupérer la présidence et, une fois de plus, ne pas tenir les engagements qu’il a pris auprès d'autres candidats de la microrégion Est…



Aussi, même si je suis effaré par les méthodes utilisées de l’équipe actuelle, je respecterai le mandat que mes électeurs m'ont confié au sein de l'opposition et je veillerai aux intérêts de la commune. Avec moi, j'appelle la population à être attentive et à s’assurer que les promesses de Monsieur SELLY soient mises en œuvre, sans délai, comme il s'était engagé à le faire.



Restons mobilisés dans l'intérêt de notre commune et de ses habitants ! »