Politique Patrick Dalleau: "Jean-Claude Fruteau restera un maire emblématique dans l’histoire de Saint-Benoît" Par Sarah Minatchy - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 22:55 | Lu 112 fois



Patrick Dalleau salue Jean-Claude Fruteau, homme politique investi au service et à l’écoute des Réunionnais pendant de nombreuses années. La maladie nous rappelle souvent que nous sommes humains et nous ramène toujours à l’essentiel, c’est-à-dire au temps qui court et à la vie personnelle cette fois-ci... Jean-Claude Fruteau restera un maire emblématique dans l’histoire de Saint-Benoît. Sa décision de se retirer n’a pas dû être facile à prendre, mais elle est emplie de sagesse. Patrick Dalleau lui souhaite un bon repos entouré des siens et adresse ses vœux de réussite à Herwine Boyer Pitou, qui lui succède.

La décision de Jean-Claude Fruteau de se retirer "est emplie de sagesse". Pour Patrick Dalleau, arrivé en seconde position au 1er tour des élections municipales à Saint-Benoit, le désormais ex-maire de la ville des eaux vives laissera son empreinte sur la commune. Il adresse ses vœux de réussite à Herwine Boyer Pitou, qui succède à Jean-Claude Fruteau.