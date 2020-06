Patricia Coutandy ne donne pas de consigne de vote à Sainte-Suzanne

Municipales 2020 Patricia Coutandy ne donne pas de consigne de vote à Sainte-Suzanne

Arrivée cinquième au soir du 1er tour (avec 4,72% des suffrages exprimés), Patricia Coutandy dresse un bilan satisfaisant de sa liste "Urgence Climatique et Sociale" engagée dans les élections municipales 2020 à Sainte-Suzanne. Alors qu'elle déplore les pressions subies durant la campagne, elle décide de rester neutre pour le second tour. Par Ludovic Grondin - Publié le Dimanche 21 Juin 2020 à 11:26 | Lu 200 fois

"Nous remercions à nouveau les électrices et les électeurs qui ont voté courageusement pour le programme de la liste « Urgence Climatique et Sociale » et toutes les personnes qui nous ont soutenus. En effet, au vu de la crise sanitaire et sociale, le 1er et second tour des élections auraient dû être reportés par les décideurs, informés de la situation.



Dans ce contexte de pandémie où il est question de la préservation de la vie, la décision de maintenir les élections a porté atteinte à l’expression démocratique. D’ailleurs, à Sainte-Suzanne, le taux de participation au 1er tour des municipales de 2020 est de 53,45 %, soit nettement en-dessous de celui de 2014 qui atteint 71.04%.



Au vu des risques de propagation sous-estimés, personne ne peut blâmer les électrices et les électeurs de ne pas s’être déplacés. La nécessité de protéger sa santé et celle de sa famille, de ses amis, de ses collègues prime sur toute autre considération.



De plus, la pénurie de masques, l’absence de dépistage massif, l’ouverture de l’aéroport sans mesure sanitaire, la circulation d’informations contradictoires sont autant de constats alarmants qui démontrent que nous ne pouvons nous fier...qu’à nous-mêmes.



Ce climat anxiogène a démobilisé, seuls les gros appareils politiques et les stratégies d’arrière-cuisines sont représentés. C’est la démocratie qui a perdu, c’est dommage !



La déconsidération impacte les résultats du 1er tour incrémentés par la tenue d’un second tour au bénéfice de...



Nous dénonçons toujours le maintien des élections dans un tel contexte tout en rappelant qu’un report des élections municipales était possible. C’était le cas en 2001.



La liste « Urgence Climatique et Sociale » ne donne pas de consigne de vote pour respecter la liberté d’opinion et d’action de chaque citoyen.



Malgré les tentatives de déstabilisation, les attaques, mon équipe et moi-même sommes fiers de ce que nous avons réalisés sans faire allégeance à qui que ce soit, nous avons été et sommes libres.



Certes, nous ne pouvons pas nous satisfaire de ce résultat mais nous avons déjoué tout ce qui avait été entrepris pour nous empêcher d’être présents à ce rendez-vous électoral avec un programme réaliste. Politiquement, nous sommes restés fidèles à nos idéaux de démocratie participative et de progrès social plus que jamais d’actualité.



Pour autant, la pandémie a mis en lumière l’interdépendance des métiers, les agents, les employés, le bénévolat, la solidarité... cette entreprise collective de chacun au service de tous.



Nous saluons la résilience de la population, les messages de soutien, les posts, les vidéos humoristiques, le partage des astuces... Tout ce qui a maintenu l’espoir d’un lendemain meilleur au cœur de la tourmente.



Enfin, nous exprimons notre solidarité envers tous ceux qui ont été éprouvés par un décès, une maladie, l’angoisse, la solitude, la surcharge de travail, la mise à l’arrêt par le chômage, les entreprises touchées, une scolarité interrompue, un stage ou une formation bouleversés.



Nous restons à vos côtés pour construire le monde à venir, une entreprise collective au service de l’humanité, au service de chacun."