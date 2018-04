Communiqué Patricia Coutandy: Hommage à William Childéric La 3ème adjointe au maire de Sainte-Suzanne rend hommage à William Childéric.

C’est avec une grande tristesse que j’ai appris au pied du podium du jour de l’an tamoul 5119, le décès de William Childéric, une manifestation qu’il avait couvert de nombreuses fois jusqu’à être coloré des poudres du holi-holi.



J’étais sous le choc, émue comme les agents de la Commune de Sainte-Suzanne car au fil du temps, William était devenu un ami. Directeur de l’agence Sakara press, il était un des piliers du plan global de communication pour les magazines, Vanille, Kalbanon, le guide de Sainte-Suzanne… mais aussi pour la création du site internet du Stade en Eaux-Vives Intercommunal.



L’humanité: une oeuvre collective



J’ai toujours pu compter sur sa grande disponibilité, il mettait un point d’honneur à tenir ses engagements. Pour lui un chantier n’était jamais trop complexe, il avait le goût du challenge. Je lui avais exprimé mes remerciements, car c’est aussi grâce à ses valeurs, son bonheur de servir que j’ai pu œuvrer en tant que directrice des publications et chargée de rédactions des programmes.



Nous devions nous voir prochainement lors de son passage à La Réunion… malheureusement cela ne sera plus possible. William avait le sens de l’observation et s’émerveille devant chaque évènement, pour lui il n’y avait pas de petites, ni de grandes manifestations, il y avait juste l’expression d’une œuvre collective : l’humanité.

Il avait cette faculté de faire de chaque rencontre un moment d’exception et fixait durablement dans la photo et avec l’écriture, la richesse, les trésors découverts dans chaque moment, dans chaque vie.



Pour poursuivre dans ce cheminement localement, il avait tissé un fil d’Ariane.



L’écoute active



Professionnel, toujours équipé de son sac à dos et de son appareil photo, il avait un humour à toute épreuve et participera aux grands chantiers de la cohésion sociale et de la préservation de la nature.



Pour lui, le premier acte de la communication est l’écoute. Combien de personnes, de professionnels, de bénévoles, d’associations se sont sentis écoutés, compris et valorisés ! C’est sans doute celà donner du sens à notre travail, créer toutes les conditions de l’expression pour favoriser l’inclusion sociale.



Une vocation qu’il a voulu approfondir n’hésitant pas à reprendre le chemin des études et de la formation pour accompagner les personnes dans leur démarche de santé, de bien -être notamment en psychologie.



C’est donc avec une vive émotion que je rends hommage à William pour tout ce qu’il a entrepris afin de mettre en lumière notre commune et ses forces vives, La Réunion et son peuple.



J’exprime ainsi à son épouse et à ses enfants, à la famille, à ses amis et collègues mon soutien dans cette épreuve.



Sainte-Suzanne, le 15 avril 2018

Patricia COUTANDY

La militante,

3ème Adjointe déléguée à l’agenda 21 et Communication

Sainte-Suzanne, le 15 avril 2018





