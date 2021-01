Patrice Thien Ah Koon poursuit Nathalie Bassire en diffamation: Le procès renvoyé fin mars

"(…) son fils dont il vante les mérites et qui, auquel il a droit et que je respecte, a quand même été destitué de l’Ordre des notaires". Des mots prononcés le 23 juin 2019 sur les ondes de radio la 1ère diffamants car erronés, a estimé Patrice Thien Ah Koon qui a décidé de porter plainte.Après un renvoi à la demande du conseil de la députée et conseillère municipale, Nathalie Bassire devait s’expliquer ce jeudi devant la justice. Face à l'absence de la parlementaire mais aussi du fils du maire du Tampon (également adjoint à ses côtés), l'audience a été renvoyée au 25 mars prochain.