Patrice Selly remporte l’élection à St-Benoît

Patrice Selly aura transformé l’essai et aura su créer le rassemblement qu'il ambitionnait à l'issue du premier tour. L’avocat était arrivé en tête avec 22,13% et a confirmé cette avance ce dimanche 28 juin avec 43,05%.



Il devance ainsi Patrick Dalleau qui avait pourtant réussi à fusionner avec trois autres listes (26,35%) et Sabrina Ramin (30,59%).



Patrice Selly a été jusqu'en fin 2016 adjoint au maire et proche de Jean-Claude Fruteau. Des affinités politiques qui n'ont pas duré. Avec sa liste "Ensemble Pour Une Ville Nouvelle" il ambitionne notamment "assainir les comptes de la commune".