Patrice Selly ramasse les déchets sur la plage

Le nouveau maire de Saint-Benoît a participé à l’action de l’association Réunionnais Volontaires pour ramasser les déchets sur le littoral de la ville. Au total, les participants ont récupéré 21m3 de déchets.

Publié le Samedi 18 Juillet 2020

L’évènement était prévu de longue date, mais la surprise fut totale pour les organisateurs. Les membres de l’association Réunionnais Volontaires avaient organisé un ramassage de déchets à Saint-Benoît, au niveau du littoral Bourbier-les rails, ce samedi matin. Une soixantaine de bénévoles se sont retrouvés au point de rendez-vous, avec la surprise de voir arriver Patrice Selly pour les aider. Le nouveau président de la CIREST a déjà participé à ce type d’action sur la commune par le passé.



En 2H, ils ont réussi à couvrir 2km de littoral, récupéré 11m3 de déchets non recyclables, 5m3 d'encombrants et 3m3 de déchets recyclables. Des voitures, un chariot, des barquettes, bouteilles, conserves composaient cette triste récolte. Beaucoup de ces déchets étaient cachés sous les lianes, entassés ici depuis des années.





