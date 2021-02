A la Une ... Patrice Selly lance l'opération Coup de prop' à Saint-Benoît

Piqué au vif par les critiques sur sa ville, Patrice Selly réorganise les services de nettoyage de la ville de Saint-Benoît. Par Karine Tong-Yette - Publié le Mercredi 3 Février 2021 à 15:51 | Lu 198 fois

L'objectif du maire à travers la mise en place de cette vaste opération de nettoyage est de rendre Saint-Benoît plus propre, partout et tout le temps. Cette opération aura lieu tout le mois de Février et dans les 16 quartiers de la ville.



Patrice Selly veut démontrer que sa ville est en mouvement. Il ne supporte plus les critiques dans la presse et sur les réseaux sociaux, et veut redorer le blason de la ville de Saint-Benoît.



Le maire a pris parole en créole devant ses employés communaux : "Pourquoi nous lé là aujourd'hui ? C'est pas parce que mi lé Maire que mi fait pu rien ! Y fo nettoyer, met' prop' ! " "Vous n'êtes pas satisfaits de voir l'état de la ville aujourd'hui ? Nous va mette nout' toute ensamb, pour l'image de la ville de st Benoît en tant que bénédictins."





Priorité propreté pour 2021





Patrice Selly souhaite mettre à disposition plus d'agents au sein du service environnement. "Du personnel d'autres services vont venir renforcer les équipes et l'effectif de la propreté urbaine. D'une vingtaine d'agents, d'ici la fin du mois, ils seront une centaine." annonce-t-il, enthousiaste.





Le matériel sera mis a disposition ainsi que les finances, car le nettoyage est une nécessité. Patrice Selly regrette que du matériel ait été volatilisé par l'ancienne équipe, mais affirme qu'il fera en sorte que tous les moyens nécessaires soient mis en place pour la réhabilitation de sa ville. Parmi les nouveaux apports : 13 débroussailleuses, 2 tondeuses et 5 tronçonneuses, pour un montant total de 21 000 Euros.