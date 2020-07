A la Une . Patrice Selly élu président de la CIREST

Le maire de Saint-Benoît a été élu pour diriger l’intercommunalité de l’est de La Réunion. Patrice Selly était le seul candidat pour ce poste. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Samedi 11 Juillet 2020 à 14:56 | Lu 1860 fois

Après la CINOR et la CASUD, c’est la CIREST qui a élu son président aujourd’hui. Patrice Selly, le maire de Saint-Benoît, était le seul candidat à ce poste. Il a donc été élu avec 44 voix pour et 4 bulletins nuls.



Il succède à Jean-Paul Virapoullé, qui présidait la séance. Cette élection marque un basculement de droite à gauche pour l’intercommunalité de l’Est.



