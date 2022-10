A la Une . Patrice Selly appelle à des contrôles aux entrées des stades et recevra les dirigeants des clubs

Le maire de Saint-Benoît condamne les violences survenus dimanche lors d'un match qui se déroulait sur sa commune. Par NP - Publié le Lundi 3 Octobre 2022 à 12:16

Je condamne fermement les incidents survenus ce dimanche lors du match entre l’ASC Labourdonnais et Vincendo. Les faits sont inacceptables !



Le sport doit être une fête, il n’y pas de place pour la violence et pour les provocateurs sur le terrain.



Suite à ces débordements, j’appelle à plus de fermeté sur les contrôles aux entrées des stades.



J’apporte tout mon soutien aux joueurs et au jeune spectateur blessés. L’enquête en cours devra établir les responsabilités.



Je recevrai également les dirigeants des clubs afin d’engager un travail de fond sur ce phénomène de violences au sein des stades. Ce genre d’incidents ne doit plus se reproduire sur notre territoire.