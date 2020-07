A la Une . Patrice Selly: "Essayer d'adopter un budget qui soit le moins déficitaire possible"

Le tout nouveau conseil municipal de Saint-Benoit s’est réuni ce lundi 13 juillet 2020 au gymnase de Bras-Fusil sous la présidence de son nouveau maire, Patrice Selly. Un conseil au programme peu chargé pour l'édile bénédictin avec une douzaine de dossiers votés. Parmi les délibérations, la validation des comptes de gestion et administratif 2019 (et donc lié à la précédente mandature), les nominations des conseillers municipaux dans les différentes commissions (caisse des écoles, CCAS, appel d'offres), le vote des taux communaux 2020 (qui ne bougent pas par rapport à 2019) ou encore la validation des comptes de gestion et administratif 2019. Par Samuel Irlepenne - Publié le Mardi 14 Juillet 2020 à 10:00 | Lu 734 fois



Incompréhension également du côté de ce dernier, qui ne pensait pas que cette décision allait faire bondir tous les membres de l'opposition. Patrice Selly préfère malgré tout retenir la bonne tenue de ce conseil municipal "qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, malgré les reproches émis par les élus de l'opposition". "Ils n'ont pas apprécié d'être placés parmi leurs collègues de la majorité alors que je pensais qu'ils allaient accepter de manière naturelle car il est naturel d'être associé au travail de notre groupe majoritaire" argue-t-il. Pour son grand bain, Patrice Selly, tout juste auréolé de la présidence de la Cirest , a dû faire face aux premières remontrances de l'opposition, qui lui a reproché un placement dispersé des élus municipaux lors de ce conseil, qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, provoquant une suspension de séance de cinq minutes. "Irrespectueux" pour Patrick Dalleau, qui aurait souhaité un placement côte à côte de tous les groupes "pour mieux se concerter sur les dossiers". "L'opposition représente plus de 53% aujourd'hui et je trouve que ce n'est pas de bon augure pour la suite", peste l'un des chefs de file l'opposition, rejoint par un de ses collègues, Philippe Le Constant, qui voit dans cette décision "une possible erreur de jeunesse" de la part de Patrice Selly.Incompréhension également du côté de ce dernier, qui ne pensait pas que cette décision allait faire bondir tous les membres de l'opposition. Patrice Selly préfère malgré tout retenir la bonne tenue de ce conseil municipal "qui s'est déroulé dans de bonnes conditions, malgré les reproches émis par les élus de l'opposition". "Ils n'ont pas apprécié d'être placés parmi leurs collègues de la majorité alors que je pensais qu'ils allaient accepter de manière naturelle car il est naturel d'être associé au travail de notre groupe majoritaire" argue-t-il.

Un peu plus tard le maire et les membres de l'opposition se sont écharpés sur la question des indemnités des élus. La majorité a fait voter lors de cette séance une réduction du taux des indemnités de fonction du maire (de 90 à 57%), de ses 11 adjoints (de 33 à 24,70%) et des conseillers municipaux délégués (qui toucheront une somme de 300 euros bruts). En revanche, les indemnités de fonction allouées aux élus connaissent une majoration de 20% au titre de commune de chef-lieu d'arrondissement et de 15% supplémentaire au titre de commune de chef-lieu de canton.



Avec ces nouveaux barèmes et en comptant la réduction du taux d'indemnités de fonction citée précédemment, le maire et ses adjoints toucheront respectivement 2992,88 euros bruts mensuels et 1296,91 euros bruts et les conseillers municipaux délégués 405 euros bruts.



Une redistribution pas au goût de l'opposition qui ne voit aucune baisse d'indemnités globale comme promis par Patrice Selly. "C'est une mauvaise lecture qu'ils font" se défend ce dernier. "Même avec la majoration des indemnités de fonction, nous sommes à un niveau largement en dessous de ce que dit la loi. C'est la première fois que les indemnités du maire et de ses adjoints sont revus à la baisse. Pour ma part, je toucherai une indemnité de 2 300 euros nets alors qu'elle comprise entre 2 700 et 2 800 euros sous la précédente mandature, soit une baisse de près de 500 euros. Il y a donc effectivement une baisse des indemnités du maire et de ses adjoints pour revaloriser ceux des conseillers municipaux comme nous nous étions engagés", explique-t-il.



"Nous essaierons d'adopter un budget qui soit le moins déficitaire possible"



Après quelques petites piques envoyées ici là, cette séance s'est ensuite poursuivie sans accroches, tous les dossiers ayant été adoptés à la majorité.



Rendez-vous est déjà pris pour le 31 juillet prochain où les élus débattront du budget 2020 de la commune. Au vu de l'important déficit enregistré par la cité des eaux vives et qui s'élève à plus de 41 millions d'euros, "nous essaierons d'adopter un budget qui soit le moins déficitaire possible", prévient Patrice Selly, prêt à prendre son bâton de pèlerin pour aller chercher les financements "là où ils sont, auprès des organismes adéquats, même si cela est ténu".



La tâche s'annonce en effet ardue...





