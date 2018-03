Patrice Nirlo de retour aux Assises : Près de 60 millions d'euros réclamés, délibéré le 2 mars

Près de 3500 hectares de forêt détruits auront valu au pompier pyromane du SDIS 974, Patrice Nirlo, 12 ans de réclusion criminelle l’année dernière. Condamné en appel par la cour d’Assises il y a un an, l’ancien caporal-chef est à nouveau devant la justice ce lundi pour connaître la sanction financière, cette fois-ci, des cinq incendies dont il était à l’origine entre 2010 et 2013.



Une partie du patrimoine mondial de l’humanité emportée par le feu et des moyens humains et techniques importants pour venir à bout des flammes font vite monter l’addition : plus de 70 millions d’euros. Plusieurs questions demeurent : combien la justice va-t-elle réclamer à Patrice Nirlo et comment le coupable va-t-il payer cette somme ?



L’Office national des forêts, le Parc national, le SDIS 974 et le Département se sont constitués parties civiles et demandaient chacun plusieurs millions d’euros de dommages et intérêt.



Au terme de l'audience ce lundi après-midi, la décision a été mise en délibéré au 2 mars. Près de 60 millions d'euros, c'est le montant finalement demandé par les parties civiles.