Patrice Lauriol: Tout sauf Miranville et Robert

Ils veulent tourner la page des deux dernières mandatures. Patrice Lauriol et son équipe ont donné une conférence de presse ce mercredi pour évoquer le deuxième tour. "Nous nous sommes appuyés sur nos rencontres avec les citoyens. Nous savons aujourd'hui que Vanessa Miranville a énormément déçu. Les Possessionnais ne souhaitent pas non plus un retour à la mandature des Robert", indique l'ancien adjoint de Roland Robert, tête de liste "La Possession de demain".



Pour conforter le ressenti du terrain, les colistiers ont demandé à deux étudiantes de réaliser un sondage d'opinion. Résultat (à prendre avec des pincettes, car réalisé sur 150 habitants non-représentatifs, souligne Patrice Lauriol) : Vanessa Miranville et Philippe Robert arrivent en tête à égalité, et un troisième candidat se démarque. Une troisième voie que le candidat estime incarner. "Nous sommes une opportunité crédible grâce à notre expérience. Nous sommes les seuls à travailler pour les Possessionnais depuis 2014, à avoir assisté à tous les conseils municipaux", justifie-t-il sa légitimité.



C'est donc dans une logique "tout sauf Miranville et Robert" que l'équipe part pour ces municipales. En cas de triangulaire, elle assure de sa présence au deuxième tour : en troisième position, elle se maintiendra ; en cas de score insuffisant, elle fera alliance (il faut toutefois dépasser la barre des 5% des suffrages exprimés pour pouvoir fusionner). "La triangulaire se fera avec nous devant, ou nous à côté", résument les colistiers. "On connaît les alliances des autres. De ceux qu'on a rencontrés et qui vont se maintenir, on sera prêt à aller avec eux". En cas de duel Vanessa Miranville/Philippe Robert, "rien n'est arrêté" par contre.



À quatre jours du premier tour, Patrice Lauriol en profite pour évoquer les finances de la commune. "La situation n'est pas aussi assainie que Vanessa Miranville le prétend", affirme-t-il, lui reprochant d'avoir passé 6 ans à "regarder dans le rétroviseur" pour justifier les difficultés. "La façon dont elle a géré a eu une conséquence directe sur les impôts. Elle a pris dans le portefeuille des Possessionnais sans rien en retour", reproche François Fasquel, alors que sa liste "La Possession de Demain" prévoit de baisser les impôts de 6% au cours de la mandature. Plus que quatre jours avant que les urnes ne parlent.