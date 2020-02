Patrice Lauriol : Faire "émerger La Possession de demain"

Politique Patrice Lauriol : Faire "émerger La Possession de demain" Les élections municipales des 15 et 22 mars 2020 approchent et les prétendants au fauteuil de maire forment leurs rangs. Zinfos 974 donne la parole aux candidats. "Ensemble pour La Possession qui nous rassemble", c'est le slogan du candidat Patrice Lauriol. Cet Inspecteur de l'éducation nationale du 2nd degré de 59 ans se présente sans étiquette au sein du mouvement "La Possession De Demain" pour lequel il est tête de liste.



Notre liste est sans étiquette politique, sans soutien de parti ni de personnalité politique et nous entendons le rester. Nous militons depuis 2014 en-dehors de tout esprit partisan pour faire émerger la ville de Demain, celle où l’intérêt général guidera notre action locale, celle où la mixité sociale sera préservée et celle où enfin les promesses de campagne seront tenues.



En effet, depuis 2014, force est de constater que La Possession ne prend pas ce chemin. Combien de chantiers abandonnés ? Combien de quartiers laissés pour compte ? Combien d’agents communaux malmenés ? Et combien de porte-monnaie frappés par les nombreuses augmentations des impôts et ceci sans le moindre service public supplémentaire ?



Je vous le dis avec gravité : "Mme Miranville a beaucoup déçu. Notre Ville s’est morcelée. Notre pacte social est en danger"...

C'est pourquoi mon équipe et moi-même vous proposons un programme clair et précis basé sur :



• La préservation du pouvoir d'achat des Possessionnais. Nous en avons assez de donner toujours plus sans bénéficier de la moindre amélioration de services publics.



"C’est pourquoi, je prends l'engagement de ne pas augmenter les taxes locales et même revenir la fiscalité de 2015". Cela revient à une baisse d'impôts de 6% sur la durée du mandat.



• La relance de nombreux projets structurants pour le développement de notre commune et de ses quartiers. La ville de DEMAIN passera par la reconstruction du Pôle de Loisirs et de Nature sur le Dos d’Ane, par l’étoffement des équipements publics comme une piscine olympique, un skate-park, un centre commercial et un hôtel qui créeront de l’emploi par exemple sur Moulin Joli et l'achèvement de la ZAC cœur de ville.



"Ainsi, je prends l'engagement de maîtriser l'urbanisation de notre commune et de dynamiser les quartiers".



• La préservation de l'intérêt général autour de mesures ambitieuses comme l’aide et l’entraide de tous les Possessionnais, la lutte contre le coma circulatoire avec la création par exemple d’un tramway interurbain dans l’ouest. L’intérêt général passera également par une politique éducative ambitieuse. Je souhaite par exemple tendre vers la gratuité de la restauration scolaire voire atteindre un coût symbolique du prix des repas tout en privilégiant la qualité.



"Pour résumer, je prends l'engagement de faire de notre commune une ville solidaire, animée et durable".



Patrice LAURIOL

