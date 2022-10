Communiqué Patients en auto-traitement : une boîte dédiée pour éliminer vos déchets d'activités de soins infectieux (DASRI) perforants

On peut retrouver encore aujourd’hui dans les ordures ménagères des DASRI perforants, notamment des aiguilles. Ces déchets, lorsqu’ils concernent des patients en auto-traitement, soignés hors structure de soins et sans l’intervention d’un professionnel de santé, doivent être triés et éliminés afin de ne pas porter atteinte à la santé des personnes et à l’environnement. Par N.P - Publié le Mardi 4 Octobre 2022 à 16:19

Le communiqué :



Aussi, il est rappelé aux personnes concernées qu’elles bénéficient d’un dispositif gratuit pour collecter de manière simple et sécurisée leurs déchets d’activités de soins à risques infectieux perforants (piquants, coupants ou tranchants).



Qui est concerné ? A La Réunion, environ 23 000 patients en auto-traitement sont susceptibles de produire à domicile des DASRI perforants (aiguilles, pompe à insuline, etc.) :

• les personnes atteintes de diabète sont principalement concernés,

• les personnes souffrant de maladies veineuses thromboemboliques,

• les personnes souffrant de maladies auto-immunes…

Au total, 36 pathologies sont concernées.



Les DASRI perforants, quels risques pour la santé ? Des Déchets d’Activités de Soins à Risques Infectieux (DASRI) perforants sont encore trop fréquemment retrouvés sur les chaines de tri des ordures ménagères. Or, ces déchets peuvent présenter des risques sanitaires à l’égard de l’environnement et des agents chargés du traitement des ordures.

Lorsqu’un agent se blesse avec un DASRI perforant, il n’est pas possible d’identifier le patient qui l’a utilisé ni la pathologie dont il souffre. Dans le doute, l’agent suit un traitement préventif lourd et attend durant des mois de savoir s’il a contracté une maladie.

Par conséquent, les DASRI perforants ne doivent en aucun cas être jetés avec les ordures ménagères, ni dans la poubelle de tri, mais doivent suivre un circuit d’élimination spécifique de manière à supprimer tout risque sanitaire (exposition à une bactérie ou un virus par blessure, etc.).



Comment éliminer les DASRI perforants des patients en auto-traitement ? DASTRI est l’éco-organisme en charge de l’élimination de ces déchets. Il met à disposition des patients concernés gratuitement une « boîte à aiguilles ». Cette boîte est à récupérer en pharmacie et les patients sont invités à la ramener en pharmacie une fois pleine.





Retrouvez plus d'informations sur le site www.dastri.fr Retrouvez plus d'informations sur le site de l'ARS La Réunion