Patients contaminés par la rougeole : Les explications du CHU

"Deux cas de rougeole ont été diagnostiqués le 28 avril chez deux médecins du CHU Felix Guyon. La rougeole étant une maladie très contagieuse, l'établissement a immédiatement mis en place les mesures de prévention requises", indique le CHU de La Réunion dans un droit de réponse.



"Une enquête nous a permis d’identifier les patients ayant été en contact avec ces médecins ainsi que les autres professionnels de santé qui ont pu être exposés. Les patients ont été informés par téléphone et par courrier de la situation, et invités à se rapprocher de leur médecin traitant pour vérifier leur statut vaccinal ou leur immunité vis-à-vis de la rougeole.



A ce jour, les deux médecins sont guéris, et, à notre connaissance aucun cas de rougeole lié à ces soignants, n'a pu être mis en évidence au sein de notre établissement.



Toutefois, la période d'incubation de la rougeole étant de deux semaines, des cas peuvent survenir dans les prochains jours.



Nous restons donc extrêmement vigilants et ne manqueront pas d'informer les autorités sanitaires si cette situation survenait", termine le CHU.