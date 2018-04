Passez une journée inoubliable à l’occasion du Nouvel An Tamoul !

En savoir plus sur ce Zarlor Culture & Patrimoine

La religion Tamoule a de nombreuses particularités à La Réunion.Présente sur l’île depuis l’arrivée des travailleurs engagés, elle a évolué et a su s’adapter à la vie réunionnaise.À l’occasion du Nouvel An Tamoul, vous découvrirez l’ensemble de ses particularités, du syncrétisme religieux aux différents lieux de cultes privés comme publics, en passant par la gastronomie indienne réunionnaise, accompagné par notre éclaireur de l’Ouest.Rendez-vous le dimanche 15 avril à Saint-Leu.Vous pourrez également échanger avec les pratiquants que vous rencontrerez lors des différentes visites.Le déjeuner indien comportera : apéritifs + plats typiques végétariens ou non + mets sucrés + Apalaam + café coulé ou thé de l’Inde du Sud.Une véritable ouverture et invitation à découvrir cette culture…