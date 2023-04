Passerelle de franchissement de L'Etang du Gol

Les missions confiées à ce groupement sont les suivantes :

Diagnostic (DIAG),

Études préliminaires (EP),

Études d’avant-projet (AVP),

Études de Projet (PRO),

Assistance pour la passation des contrats de travaux (ACT),

Visa des études d’exécution et de synthèse (VISA),

Direction de l’exécution des contrats de travaux (DET),

Ordonnancement, coordination et pilotage (OPC),

Assistance aux opérations de réception (AOR),



Autres missions :

Établissement du dossier au titre de l’autorisation environnementale unique,

Établissement du dossier à déposer auprès de la CNDPS,

Constitution du dossier d’enquête publique,

Levés topographiques,

Suivi environnemental des travaux ;

Lors du Comité de Pilotage en date du 5 octobre 2020, des points techniques ont été discutés, en voici les conclusions :

La proposition technique proposée en treillis tubulaire est choisie à l’unanimité,

La proposition à deux travées avec une pile centrale formée de deux futs métalliques (aussi minces que possible) est choisie à l’unanimité ; c’est en effet la solution la plus performante sur le plan hydraulique ;.

En 2019, la CIVIS a mandaté le groupement SAFEGE / JNC / REUNION INGENIERIE (ECODDEN sous-traitant) pour la réalisation des études visant la réalisation d’une passerelle mixte (piétons/cycles) franchissant l’Étang du Gol en lieu et place de l’ancien pont ferroviaire du Chemin de Fer de La Réunion (CFR).Les études d’avant-projet développeront la solution retenue.En juillet 2021, M. Le Sous-préfet de Saint-Pierre convie Mme La Maire de Saint-Louis, M. Le Maire de L’Étang-Salé, Mme La Directrice adjointe de la DEAL et les services de la CIVIS à une réunion en sous-préfecture suivie d’une visite de site. Il est, entre autres, mentionné que ce projet s’intègre parfaitement dans le cadre de l’appel à manifestation d’intérêt « France Vue sur mer ».Depuis cette date, les études techniques et règlementaires se poursuivent.