Passeport et carte d’identité : focus sur les pré-demandes en ligne !

La démarche est facile, il vous suffit de créer un compte sur le



Gare aux sites qui vous proposent contre rémunération ce service qui est gratuit ! Une fois connecté à votre espace personnel, vous pourrez ensuite sélectionner la démarche que vous souhaitez accomplir.



Une fois la pré-demande effectuée sur le site, il convient de se rapprocher de n’importe quelle mairie équipée d’un dispositif de recueil. À Saint-Paul, il vous sera demandé de prendre un rendez-vous pour le dépôt du dossier. Lors du rendez-vous, il faudra vous présenter au service de l’État-Civil, muni de vos pièces justificatives.



Un agent complète alors votre dossier et numérise vos empreintes digitales. Lorsque votre titre d’identité est disponible, vous recevrez un SMS vous invitant à le retirer à la mairie dans laquelle vous avez déposé votre demande.

Les pièces à fournir :



– 1 photo d’identité de moins de 6 mois

– Formulaire Cerfa n°12101*02

– Timbre fiscal

– Justificatif domicile des parents (original + photocopie)

– Pièce d’identité du parent qui fait la demande (original + photocopie)

– Ancien passeport du mineur

– Vous n’avez pas à fournir votre acte de naissance

Arnaque aux faux sites administratifs



Certaines démarches administratives sont proposées gratuitement par l’administration française sur des sites officiels. Concernant les démarches liées à un véhicule, nous vous invitons à consulter la



Le Centre européen des consommateurs France a reçu plusieurs réclamations de consommateurs visant de faux sites administratifs qui proposent d’effectuer moyennant rémunération, certaines démarches administratives en lieu et place des demandeurs. Certaines de ces démarches peuvent être réalisées gratuitement depuis des sites de l’administration française, comme connaître le solde de points sur votre permis de conduire, …



Cet article de la DGDDRF invite les usagers à rester très vigilant face à certains sites proposant ce type d’offres et rappelle quelques points d’attention à vérifier lorsque vous vous apprêtez à réaliser une démarche en ligne, comme :



– vérifier l’url des sites officiels de l’administration française : ils doivent se terminer par “.gouv.fr” ou “.fr” et jamais par “.gouv.org” ou “.gouv.com”. À noter qu’un site en “.fr” ne garantit pas obligatoirement qu’il s’agisse d’un site officiel et la société qui l’exploite peut ne pas être établie en France,

– se renseigner d’abord auprès des sites officiels de l’administration française avant de passer une commande et de donner leurs coordonnées de carte bancaire à un professionnel,



vérifier quelle société propose ce service et son sérieux en cliquant sur le

