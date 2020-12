Passée au stade de dépression tropicale, Chalane a 605 km de nos côtes

La tempête Chalane est passée cette nuit au stade de dépression tropicale, rapporte le bulletin d'activité cyclonique de Météo France. Elle se situait à 4h ce samedi à 605 km de nos côtes (15.8 Sud / 53.5 Est) et se déplaçait vers l'Ouest-Nord-Ouest à une vitesse de 6 km/h. Les vents maximaux estimés sur mer sont de 55 km/h, avec des rafales maximales estimées sur mer de 75 km/h.



Les informations de Météo France sur le système :



1) La dépression tropicale CHALANE reste un système mal organisé. Elle poursuit sa trajectoire vers la côte Est de Madagascar qu'elle devrait atteindre au plus tard la nuit prochaine au stade de tempête tropicale minimale ou de dépression tropicale. L'atterrissage devrait se faire entre la région du Cap Est au Nord et la région de Tamatave au Sud.



2) Le principal danger associé à ce système est les fortes pluies. Elles vont commencer en cours de journée et intéresser les régions près du centre mais pouvant aussi être éloignées plus au Sud. Ces fortes pluies peuvent notamment occasionner des crues éclairs et des inondations. Les habitants de la région sont donc toujours invités à suivre avec attention l'évolution de la situation et les consignes données par les autorités locales.



3) En début de semaine prochaine, le système devrait gagner le Canal du Mozambique où une ré-intensification est possible alors qu'il devrait continuer sur une trajectoire globalement orientée vers l'Ouest. Compte tenu du manque d'organisation actuelle du système, le degré de confiance sur ce scénario n'est pas fort.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours :



- TEMPETE TROPICALE MODEREE, Centre positionné le 27/12 à 04h locales, par 16.7 Sud / 49.7 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 28/12 à 04h locales, par 18.8 Sud / 44.7 Est.

- DEPRESSION TROPICALE, Centre positionné le 29/12 à 04h locales, par 19.1 Sud / 42.3 Est.

- FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 30/12 à 04h locales, par 18.3 Sud / 38.1 Est.

- DEPRESSION SUR TERRE, Centre positionné le 31/12 à 04h locales, par 17.8 Sud / 33.1 Est