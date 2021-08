Passe sanitaire: Un étudiant italien se fait tatouer son QR Code sur le bras

"Ca fonctionne parfaitement" a indiqué Andréa Colonnetta. L'étudiant de 22 ans a décidé qu'il ne serait privé de rien au cas où il oublierait d'avoir avec lui son téléphone et la photo de son QR code prouvant qu'il est bel et bien vacciné. Aussi, il s'est fait tatouer le sésame à l'intérieur du bras.

"J'aime me démarquer" a confié le jeune homme originaire de la région de Calabre. Selon les médias italiens qui relaient l'histoire, les parents du tatoué ont appris la nouvelle par le bouche à oreille et ont invité leur fils " à se montrer plus réfléchi et moins impulsif dans sa prise de décision".