Passé au stade de cyclone tropical, Cilida évolue à 940 km de nos côtes

Cilida est passé au stade de cyclone tropical. Il se situe à 16h à 940 km au nord-nord-est de nos côtes, et se déplace vers le sud-ouest à une vitesse de 13 km/h. La Pression estimée au centre est de 978 HPA.



Voici les intensités et positions prévues de ce système dépressionnaire au cours des prochains jours:

- CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 21/12 à 16h locales, par 15.0 Sud / 57.7 Est.

- CYCLONE TROPICAL INTENSE, Centre positionné le 22/12 à 16h locales, par 18.4 Sud / 58.5 Est.

- CYCLONE TROPICAL, Centre positionné le 23/12 à 16h locales, par 22.5 Sud / 61.9 Est. - FORTE TEMPETE TROPICALE, Centre positionné le 24/12 à 16h locales, par 26.1 Sud / 65.8 Est.

- DEPRESSION POST-TROPICALE, Centre positionné le 25/12 à 16h locales, par 30.6 Sud / 69.5 Est.



Attention: Les prévisions de trajectoire et d'intensité précédentes sont à considérer avec la plus grande prudence compte tenu de leur incertitude. Elles ne concernent que la position du centre du phénomène, sans considération sur son extension, prévient Météo France.