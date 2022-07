Passation de commandement du chef de corps du 2e RPIMa

Le communiqué :



Jeudi 07 juillet 2022, le colonel Fabien STRIFFLING a pris le commandement du 2 e régiment de parachutistes d’infanterie de Marine lors d’une cérémonie présidée par le général Laurent Cluzel, commandant supérieur des forces armées dans la zone sud de l’océan Indien (FAZSOI).



Le colonel Striffling n’arrive pas en terre inconnue au 2e RPIMa puisqu’il y a occupé le poste de chef du bureau opérations instruction (BOI) entre 2018 et 2020. Avant ce retour dans l’océan Indien à l’hiver austral 2022, il a occupé les postes d’officier de synthèse de la fonction combat débarqué puis officier des domaines TAP, armement petit calibre et forces spéciales, au bureau programmes et systèmes d'armes (BPSA) de l'état-major de l'armée de Terre. Désormais à la manœuvre au « 2 », il aura à cœur de poursuivre la permanente montée en gamme du régiment, « fer de lance » des FAZSOI.



La passation entre le colonel Fabien Striffling, prenant le commandement, et le colonel Geoffroy Rondet, quittant le commandement, s’est déroulée à la caserne chef de bataillon Dupuis de Pierrefonds en présence des autorités civiles et militaires de La Réunion. Dans son ordre du jour, le général Cluzel a souligné la « riche expérience de l’engagement aéroporté et une claire vision stratégique » qui ont guidé le colonel Rondet tout au long de sa mission depuis 2020. « Il a relevé tous les défis du régiment qu’il a hissé à un très haut niveau opérationnel, honorant toujours et partout sa fameuse devise : ne pas subir. […] Agissant avec exemplarité, hauteur de vue et sérénité, il a conforté la vocation opérationnelle du 2e RPIMa en l’inscrivant dans son environnement régional ». Le colonel Rondet s’envole pour le sud-ouest de la métropole, où il prendra le poste de chef d’état-major de la prestigieuse 11e brigade parachutiste.



Rappelons que le 2e régiment de parachutistes d'infanterie de Marine, basé à Pierrefonds (Saint-Pierre), est le seul régiment parachutiste d’Outre-mer, immédiatement projetable dans la zone sud de l'océan Indien et constitue la composante Terre des FAZSOI à La Réunion.