Passagers débarqués d'un vol French Bee avec leurs animaux: "C'est un cauchemar"

Ils se retrouvent dans l'embarras. Des passagers qui devaient voyager avec le vol French Bee au départ de Paris hier soir ont été débarqués, selon le témoignage d'une passagère. "Nous sommes 8 passagers à avoir été débarqués de notre avion ce mardi soir à cause d'une panne de chauffage en soute ne permettant pas de faire voyager les animaux. Les passagers avec animaux ont donc dû descendre de l'avion après presque une heure d'attente dans l'avion".



Depuis, c'est le "cauchemar", explique-t-elle. "Nous avons été envoyés dans un hôtel proche de l'aéroport transportés par un bus qui devait soit-disant nous y déposer. En réalité le bus nous a laissés à 300 m de l'hôtel avec des tonnes de bagages et les cages des animaux. Nous avons dû nous débrouiller totalement, nous nous sommes entraidés entre passagers. Je suis enceinte et j'ai du moi aussi pousser un chariot plein à craquer de bagages jusqu'à l'hôtel. Nous avons du descendre des trottoirs et nos animaux sont tombés à plusieurs reprises des chariots".



Les passagers devaient repartir ce mercredi avec le vol de 19h55. "Mais nous devons quitter l'hôtel impérativement à 12h malgré nos réclamations. Je rappelle que nous sommes 8 passagers, 5 animaux, tous nos bagages et une femme enceinte à devoir nous débrouiller et patienter dans la nature pendant au minimum 5 heures avant de pouvoir enregistrer nos bagages. Et aucune navette n'était prévue pour nous aider a ramener l’ensemble de nos bagages depuis l’hôtel jusqu’a l’aéroport, malgré notre insistance. Aucun responsable ne souhaite nous rencontrer" conclut-elle, déterminée à se retourner contre la compagnie, et également inquiète de n'avoir pas pu obtenir de justificatif à présenter à son employeur.



Contactée, French Bee ne nous a pas encore livré ses explications sur l'incident.