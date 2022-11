A la Une . Passagers bloqués à Bangkok : L'avion embarquera bien "tous les passagers"

Les passagers du vol UU888 vont devoir passer deux nuits de plus dans la capitale thaïlandaise. Air Austral a affrété en urgence un avion de la compagnie Wamos, mais certains passagers se sont déjà vu annoncer qu'ils ne pourraient pas rentrer tout de suite. La compagnie nous confirme que l'avion de Wamos pourra embarquer "tous les passagers". Par La rédaction - Publié le Vendredi 4 Novembre 2022 à 17:04





Or, ce matin, ils ont eu la désagréable surprise de trouver un simple panneau dans le hall de leur hôtel leur annonçant qu'ils n'auront leur vol retour que dimanche matin. Mais l'avion de la compagnie Wamos envoyé en urgence par Air Austral ne dispose visiblement pas du nombre de sièges suffisant, selon une passagère mais la compagnie dément formellement la première version de notre article. "Tous les passagers" seront bien embarqués dimanche matin La colère gronde chez les passagers du vol UU888, alors que certains se sentent abandonnés par la compagnie régionale. Après une journée complète d'attente en zone d'embarquement, on leur annonce finalement qu'ils vont devoir passer la nuit sur place.Or, ce matin, ils ont eu la désagréable surprise de trouver un simple panneau dans le hall de leur hôtel leur annonçant qu'ils n'auront leur vol retour que dimanche matin. Mais l'avion de la compagnie Wamos envoyé en urgence par Air Austral ne dispose visiblement pas du nombre de sièges suffisant, selon une passagère mais la compagnie dément formellement la première version de notre article. "Tous les passagers" seront bien embarqués dimanche matin comme annoncé dans le communiqué publié en début d'après-midi ce vendredi

Un vol aller plus que mouvementé



"Terrifiant", c'est le seul mot qui vient à la bouche de cette passagère coincée depuis jeudi à Bangkok. Elle décrit un vol angoissant, avec un personnel de bord visiblement stressé par la situation. "Ils ont passé tout le vol assis, comme nous d'ailleurs. On n'a même pas eu de petit-déjeuner, car les hôtesses et stewards ne sont pas passés dans les rangs", poursuit la passagère.



D'après nos informations, l'avion endommagé devrait quitter la Thaïlande dans la journée de demain, avec l'équipage d'Air Austral. Ce qui ne manquera de créer quelques tensions, car l'appareil est considéré comme inapte à convoyer des passagers, mais pas le personnel.