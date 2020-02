A la Une . Passage pluvieux en cours de nuit et jeudi matin sur le Sud et l'Est

➡️ En seconde partie de nuit des averses sont probables sur le Sud-Est de Saint Pierre à Sainte Rose en passant par les pentes orientales de la Fournaise.

En fin de nuit elles ont tendance à gagner temporairement le Nord-Est et le Sud-Ouest.



🎏 Le vent reste sensible sur les côtes Sud-Ouest et Nord-Est.



🌊 La mer est agitée à localement forte sauf sur les côtes Nord-Ouest et Ouest.



🌡️ Les températures minimales sont agréables avec 21° à 25° du Sud-Est au Nord-Ouest.

Dans les hauts la fraîcheur est conforme à ce qui est attendu en Février avec des valeurs comprises entre 10 et 13° pour les plus fraîches.



Prévisions pour le jeudi 06 Février



En début de matinée des nuages traversent l'île en arrivant du Sud-Est. Le littoral Sud et Est est sous la grisaille et les averses.

Les hauts du Sud et du Sud sauvage, les Plaines, le volcan ,Salazie sont exposés.

Ailleurs le ciel alterne entre nuages et éclaircies plus larges sur le Nord-Ouest et l'Ouest.



En cours de matinée des nuages d'évolution diurne s'agrègent à ceux présents sur les pentes. Des éclaircies se développent sur le littoral. Mais les conditions restent peu clémentes dans la région du volcan.



➡️ L'après-midi des averses sont encore probables dans la région du volcan et des hauts de Sainte Rose.

Le ciel nuageux dans l'intérieur ne devrait pas précipiter au delà de quelques averses isolées.

De belles éclaircies sont appréciées sur le littoral notamment de Saint Pierre à Saint Gilles en passant par Saint Leu.



🎏 Le vent reste vigoureux en rafales sur le Sud entre Saint Jospeh et Saint Leu.

Sur le Nord il est plus modéré.



🌊 La mer est agitée à forte. Seules les plages de l'Ouest et le Nord-Ouest sont abrîtés.

La température du lagon est voisine de 28°.



🌡️ Les températures maximales sont proches des normales , parfois légèrement supérieures sur le littoral Ouest et Nord. Voir détails ci-dessous.



➡️ Marées Hautes / Marées Basses : DONNEES METEO FRANCE/SHOM



➡️ Lever du soleil : 06h04 le 06 -- Coucher du soleil : 18h59 le 06



🧳 La pression atmosphérique à 17h00 à Gillot : 1010.7 hectoPascals.

🌡️ Températures prévues Températures maximales sous abri attendues dans les stations de Météo France et de MeteoR OI Stations Températures Maxi en degrés Celsius Gillot 31 Le Port 32 Saint Paul 32 Grand Fond 32 Pointe 3 Bassins 32 Tan Rouge 27 Colimaçons 25 Les Makes 25 Saint-Louis 31 Pierrefonds 30 Saint Philippe 29 Sainte Rose 30 Saint Benoit 30 Saint André 30 Volcan 20 Maïdo 19 Bourg Murât 23 Plaine des Palmistes 24 Cilaos 28 Salazie 26

Températures sous abri dans les stations de Météo France à 14h: belle journée estivale avec des températures localement un peu au dessus des normales. Temps ventilé avec des rafales de 72km/h à Saint Benoît et 66km/h à la Saline.



Analyse de la situation de surface cet après-midi: les Iles Soeurs restent sous l'influence d'un flux modéré à assez rapide. Rodrigues en périphérie de la circulation de FRANCISCO connait un temps très venteux avec des rafales de 80/90km/h possibles ces prochaines 24h.

