Passage en phase 3 : "Il faudrait un franchissement du seuil épidémique qui n’est pas seulement le nombre de cas confirmés"

Le nombre de cas s’établit ce mercredi soir à 111 personnes contaminées par le Covid-19 et La Réunion reste placée en phase 2 de la lutte contre la propagation du virus.



Ces dernier jours, le Conseil départemental de l’ordre des médecins s’était exprimé pour demander le passage en phase 3 à l’image du territoire national face à une épidémie qui "prend des proportions alarmantes".



Interrogée ce mercredi soir dans le JT d’Antenne Réunion, Martine Ladoucette, directrice de l’ARS océan Indien a précisé dans quelles conditions la phase 3 serait déclenchée dans note île. "Il faudrait un franchissement du seuil épidémique qui n’est pas seulement le nombre de cas confirmés mais aussi autochtones et là nous sommes à moins d’un quart de cas autochtones purs". Une rupture dans la chaîne de transmission a été été mentionnée par la directrice de l’ARS océan Indien comme facteur de déclenchement de la phase 3. Autrement dit, la continuité de la chaîne de propagation du virus est pour l'instant sous contrôle.



Le déclenchement du stade 3 "nécessiterait de changer complètement de méthodes, c’est-à-dire moins de diagnostics et plus de dépistages et mettre toute notre énergie sur la prise en charge sanitaire dans les meilleures conditions possibles".