Passage en force de Tereos : La Chambre d'agriculture solidaire des planteurs

Le communiqué :



Alors qu’un consensus a été trouvé sous l’impulsion des syndicats agricoles et de l’Etat sur la Convention Canne 2022 -2027, les planteurs doivent une nouvelle fois composer avec le bon vouloir de l’industriel qui semble prendre une totale liberté concernant le protocole de campagne.



En lien avec l’article 9 Bis de la Convention, ce protocole concerne la mise en place de mesures destinées à garantir la représentativité de la mesure de la richesse et du taux de fibre dans le cadre de l’échantillonnage des chargements de canne. Mesures qui auraient dû être validées par toutes les composantes du Centre Technique Interprofessionnel de la Canne et du Sucre (CTICS).



LE CTICS, une structure équitable pour le planteur ?



Au-delà de l’essence de ce protocole - qui n’existe qu’à partir d’un certain niveau de sucre et de fibre ciblant certains producteurs et remettant même en cause le principe de la juste mesure – c’est bien l’absence d’accord des syndicats agricoles qui interpelle. Elle interpelle et interroge sur l’identité paritaire du CTICS dont on se demande s’il représente véritablement nos planteurs. Lors de la Convention, il avait d’ailleurs été convenu avec l’appui technique de la Chambre d’agriculture de jauger cette campagne pour définir d’un commun accord le protocole qui refléterait le mieux la teneur en sucre des cannes longues machine (CLM). Aujourd’hui, force est de constater qu’il n’en est rien.



La Chambre d’agriculture dénonce avec fermeté cet agissement de l’industriel qui pénalise aussi bien le lancement de la campagne dans un contexte ou 1736 planteurs sur 2587 n'ont pas atteint la richesse de référence en 2021. Avec mes élu(e)s, nous condamnons cette décision validée au sein d’une institution d’enregistrement où les planteurs n’ont pas leur mot à dire. Pire, l’usinier tente même de diviser les planteurs évoquant l’impact du démarrage tardif de cette campagne 2022.



Je condamne cette position de l’industriel qui a même refusé hier de recevoir les syndicats planteurs et leur contre-proposition et apporte son plein soutien aux producteurs de canne dans ce nouveau combat.



Le président de la Chambre d’agriculture,

Frédéric Vienne