Météo Passage du front froid : Vent et pluie ce mercredi

Les températures sont assez fraîches et le ciel reste chargé au sud d'une ligne St-Leu/Ste-Rose. Par NP - Publié le Mercredi 4 Août 2021 à 06:18

Le bulletin du jour de Météo France :



Passage d'un front froid. Flux de Sud-Est modéré à assez fort avec rafales.



Houle australe, s'amplifiant au fil des heures pour atteindre 3 mètres 50 en fin de journée.



Le ciel est très nuageux au sud de l'île avec de faibles averses ce matin. Ces pluies se raréfient cet après-midi , mais un ciel chargé persiste. Plus on avance vers le nord du département, le temps s'éclaircit avec de belles périodes ensoleillées en journée. Les pluies sont plutôt rares au nord d'une ligne St-Leu/Ste-Rose.



Les températures dépassent difficilement 25°C aujourd'hui, elles sont plutôt fraiches dans le sud avec 23°C de maxi.



Le vent de secteur sud est assez fort avec des rafales de l'ordre de 50/60 km/h , voire 70 km/h vers Ste-Suzanne ou les plages de l'ouest.



De la Pointe des Aigrettes à la Pointe de la Table, la mer est forte au déferlement de la houle australe, voisine de 3 mètres à 3 mètres 50 vers la mi-journée. Ailleurs elle est agitée au vent.