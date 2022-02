A la Une . Passage du cyclone Batsirai : Peu de relogés à St-Denis

Cette journée de jeudi est marquée par le passage du météore Batsirai. De violentes rafales de vent et de la pluie ont été observées tout au long de la nuit et vont continuer jusqu'à ce soir dans le Nord. Des coupures dans les hauteurs ont été constatées au Brûlé, à La Montagne et à Saint-François. Par NP - Publié le Jeudi 3 Février 2022 à 08:18

Quatorze sans domicile fixe ont été accueillis cette nuit au centre d'hébergement de Deux Canons de Saint-Denis. Personne ne s'est par contre présenté à Champ-Fleuri pour l'instant



Un incendie mineur s'est déclaré dans le quartier de Montgaillard à cause d'une bougie et a pu être rapidement maitrisé.



Dans les quartiers de Saint-François, du Brûlé ainsi qu'au 15ème km à La Montagne, des coupures de courant se sont produites au cours de la nuit. EDF a été missionné pour dépanner les foyers privés de courant afin de leur fournir des groupes électrogènes.