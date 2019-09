Passage de témoin conflictuel entre ancienne et nouvelle direction de l'ESIROI

Le personnel administratif et le personnel de la BU-ingénieurs de l’Ecole Supérieure d’Ingénieurs Réunion Océan Indien (ESIROI) seront en grève ce jeudi 19 septembre au Parc Technologique Universitaire de Sainte-Clotilde.



Ils dénoncent "des pressions anormales" . Une partie du corps enseignant dont l’ancienne équipe de direction de l’ESIROI de 2011 à 2017, qui n'est plus à la tête de l’école, "continue à entraver la bonne marche de l’école", déplorent les futurs grévistes.



"Court-circuitage permanent de la nouvelle et jeune équipe de direction (créée en 2018) par le blocage des instances de l’école et une opposition virulente à la majorité des décisions prises" ou encore "acharnement sur le personnel administratif par des diffamations, des outrages, des accusations non fondées, du dénigrement, des pressions anormales", sont ainsi exposés à quelques jours de la manifestation.



Pour le personnel administratif de l’école et le personnel administratif de la BU-ingénieurs, "le résultat négatif recherché par cette ancienne équipe de direction avec ses comportements irresponsables est de voir à terme l’Ecole fermer ses portes et en corollaire, l’impossibilité pour les jeunes Réunionnais de suivre des études d’ingénieur à la Réunion."