Passage de la vitesse de 90 à 80 km/h au 1er Juillet

Le premier Ministre vient d'annoncer 18 mesures pour lutter contre la mortalité sur les routes. Les principales mesures sont :



- La vitesse sera réduite de 10 km/h sur les routes à double sens de circulation à l'exception des deux fois deux voies, soit 80 km/h et ce au 1er juillet 2018.



- Multiplication de l'usage de l'éthylotest antidémarrage et placement en fourrière pendant 7 jours du véhicule en cas de contrôle positif aux produits stupéfiants et en cas de conduite sans permis.



- Retrait du permis de conduire en cas de flagrant délit d'utilisation du téléphone dans certains cas.



Il a aussi annoncé une étude qui permettrait de récompenser les bons conducteurs titulaires de tous leurs points afin de ne plus les pénaliser ponctuellement en cas d'infraction.